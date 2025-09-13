Agrigento, al via il 40° Memorial “Alfonso Pantaléna”: dal 14 al 28 settembre il grande tennis torna al Club Città dei Templi

AGRIGENTO – Quarant’anni di sport, passione e memoria. Torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario tennistico siciliano: il 40° Memorial “Alfonso Pantaléna”, in programma dal 14 al 28 settembre 2025 sui campi del Tennis Club Città dei Templi di Agrigento.

La manifestazione, riconosciuta come prova ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), è inserita nel circuito regionale di 3ª categoria e mette in palio un montepremi complessivo di 1.000 euro, suddiviso in 700 euro per il tabellone maschile e 300 euro per quello femminile.

Il torneo rappresenta la 41ª prova regionale del circuito 3ª categoria maschile Sicilia e la 35ª per il femminile, confermandosi così come tappa storica e centrale nel panorama sportivo isolano. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 12 settembre, esclusivamente tramite il portale ufficiale MyFITP.

A chiudere il torneo, domenica 28 settembre, sarà come da tradizione una giornata di finali, premiazioni, riconoscimenti e rinfresco finale, per celebrare i vincitori e rendere omaggio alla figura di Alfonso Pantaléna, alla cui memoria è intitolato l’evento.

Ma la 40ª edizione avrà anche un forte valore simbolico e comunitario, come sottolinea il presidente del Tennis Club Città dei Templi, Alessandro Palatina:

«Questa edizione rappresenta la ciliegina sulla torta, soprattutto nella giornata conclusiva, quando si disputeranno le finali. Insieme alla famiglia Pantaléna, in particolare con Roberta, suo marito e i figli, abbiamo voluto organizzare un momento speciale che ripercorresse questi quarant’anni, coinvolgendo tutti coloro che ne sono stati parte: atleti, dirigenti, ex presidenti e figure storiche del tennis agrigentino e non solo. Ricorderemo le origini del Memorial, nato per volontà di Fausto Nicosia, disputato anche al Circolo Tennis Zeta e condiviso tra il nostro circolo, il Tennis Templi e il Tennis Della Beio. Sarà un’occasione per ritrovarsi, riconoscere un’appartenenza comune e dare il giusto valore a chi ha contribuito a fare di questo torneo un punto fermo del tennis siciliano.»

Il Tennis Club Città dei Templi, situato in via Parco del Mediterraneo n. 3, si conferma così non solo sede di eventi sportivi di livello, ma anche luogo di memoria, incontro e appartenenza.

Per informazioni e dettagli:

📞 0922 598106 – 328 7858032

📧 [email protected]

