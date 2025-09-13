Alla guida di una Polo Volkswagen ha imboccato contromano l’ingresso del centro commerciale “Città dei Templi” di Villaseta rischiando di causare un incidente stradale. Bloccato in tempo dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento dal successivo controllo è risultato ubriaco e in possesso di due coltelli di genere vietato. A finire nei guai un sessantenne agrigentino.

E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza, nonché gli è stata ritirata la patente. A suo carico elevate anche diverse sanzioni. E per il contromano, aggravato dallo stato di ubriachezza, la Prefettura, potrebbe revocargli il documento di guida. Inoltre deve rispondere dell’ipotesi di reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Per fortuna la presenza nelle vicinanze di una Volante ha evitato il peggio.

