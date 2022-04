La storia si ripete. La terrazza a mare del viale Falcone-Borsellino, a San Leone, invasa dalle bancarelle: venditori ambulanti che mettono in mostra scarpe, borse, valige e foulard con i marchi rigorosamente contraffatti. In una domenica di bel tempo San Leone presa d’assalto dall’abusivismo commerciale. Il Codacons provinciale, con il vice presidente, Giuseppe Di Rosa, punta il dito contro l’amministrazione comunale, contro i controlli annunciati ma che non portano ai risultati sperati.