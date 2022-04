Troppa Fortitudo anche per Forio. Monologo di Chiarastella e compagni che si impongono 73 a 47

Troppa Fortitudo anche per Forio. Al PalaMoncadamonologo di Chiarastella e compagni che si impongono 73 a 47

di Michele Bellavia

In un match con poche emozioni, la compagine di coach Catalani vince 73 a 47 (25ᵃ vittoria stagionale) e mantiene l’imbattibilità casalinga. Sul versante opposto e con la nona sconfitta di fila, Forio rimane inchiodata al penultimo posto della classifica. Per i biancazzurri Granderealizza un bottino personale di 22punti e 30 di valutazione. Brilla anche Lo Biondo con 18. Per i biancorossiospiti le migliori prestazioni sono di Hadzic (11 punti) e Milosevic (11 punti). Rientra Grande nel quintetto insieme a Morici, Bruno, Chiarastellae Lo Biondo; coach Carone risponde con Orsini, Ciarpella, Milosevic, Hadzic e Antonaci. Fin dal primo possesso i padroni di casa mettono sotto pressione gli ospiti piazzando in un amen il primo break (8-0). Agrigento spinge ancora sull’acceleratore (15-2 a metà frazione) mentre, sul versante opposto, Forio fatica a trovare la via del canestro. Il verdetto della prima sirena (19-4) suona già come una condanna per gli ospiti. In avvio di secondo quarto continua lo show di Chiarastella e compagni, nonostante qualche timido tentativo di Forio di rientrare in partita. Il distacco, tuttavia, rimane immutato anche alla seconda sirena (35-20). Al rientro, la Fortitudo alza le marce in attacco e il muro in difesa mettendo il sigillo già ad inizio frazione (+22) e spegnendoogni velleità avversaria assolutamente incapace di arginare la valanga che la mette al tappeto alla fine del terzo quarto (56-36). Negli ultimi 10′succede ben poco. Coach Catalani ne approfitta per fare turnover dando ampio spazio ai giovani con Traoré (7 punti) e Mayer (4 punti) sugli scudi. Per Agrigento adesso c’è l’ultima impegnativa trasferta a Bisceglie congli occhi ormai puntati sull’imminente post-season.

Moncada Energy Agrigento 73 –Forio Basket 1977 47

Moncada Energy Agrigento: Traoré7, Grande 22, Chiarastella 9, Costi, Morici 2, Bellavia, Peterson, Lo Biondo 18, Cuffaro 5, Bruno 6, Mayer4. All.: Catalani.

Forio Basket 1977: Hadzic 11, Caceres 8, Iannello 3, Orsini 8, Antonaci 2, Milosevic 11, Capezza, Iacono, Ciarpella 4, Nafea. All.: Carone

Arbitri: Federico Barra e MauroFerrero Regis

Note: parziali: 19–4, 16–16, 21–16, 17–11