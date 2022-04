Ritrovato cadavere il giovane scomparso in mare

E’ stato ritrovato il corpo senza vita del venticinquenne di Agrigento, che risultava disperso in mare. Il ragazzo, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo un tuffo, insieme a degli amici, nelle acque di Punta Bianca, non è rientrato a riva. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i militari della Guardia di finanza, e della Capitaneria di porto di Porto Empedocle. Dall’alto anche un elicottero della Guardia costiera.

Secondo la ricostruzione dei fatti, tre ragazzi agrigentini, alle 19 circa di domenica, erano andati a fare un bagno a Punta Bianca. A nuoto hanno raggiunto l’isolotto che si trova a circa 200 metri dalla costa. Isolotto denominato “Padeddra”. Uno di loro, il venticinquenne, avrebbe iniziato a stare male, e dopo un po’ avrebbe iniziato ad annaspare. Gli altri due giovani nel frattempo erano tornati a riva.

Immediato è stato lanciato l’allarme. I soccorritori hanno scandagliato le acque antistanti a Punta Bianca, e nella notte un gommone della Guardia di finanza ha ritrovato e recuperato il giovane, ma per lui non c’era più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto per annegamento, verosimilmente, dopo un improvviso malore.