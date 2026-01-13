Avrebbero inveito, minacciato e spintonato i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, impegnati in un normale controllo del territorio lungo viale delle Dune, a San Leone. Protagonisti due giovani agrigentini: un ventiduenne di Aragona ed un ventisettenne di Racalmuto. Entrambi sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento.

Il primo per resistenza a Pubblico ufficiale, il secondo anche per minacce. E’ successo sabato sera. Secondo quanto ricostruito, gli agenti avevano appena fermato un giovane per sottoporlo a controllo quando sarebbero spuntati l’aragonese e il racalmutese che avrebbero cominciato ad inveire contro gli uomini in divisa.

