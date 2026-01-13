Due gruppi di giovani se le sono date di santa ragione, con calci, pugni e schiaffi, per motivi sconosciuti. E’ successo domenica sera in via Pirandello ad Agrigento, a pochi passi dai locali della movida.
L’intervento di alcuni cittadini direttamente dai balconi di casa prima e dei carabinieri dopo ha evitato conseguenze ben più gravi. Ad avere la peggio un ragazzo, verosimilmente, rimasto ferito ma allontanatosi, come tutti gli altri partecipanti, prima dell’arrivo dei militari.
Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto. La zona è coperta da numerose telecamere.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp