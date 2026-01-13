Trovato in possesso di circa 65 grammi di hashish, in parte già suddivisi a “stecchette”, quasi due grammi di ecstasy, vario materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e alcuni coltelli, nonché 290 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’attività di spaccio.
I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato un 26enne, di nazionalità tunisina, domiciliato nella Città dei templi. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione nei pressi del quartiere di Fontanelle.
L’accertamento ha dato esito positivo. L’indagato dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari.
