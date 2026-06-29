Un incendio ha devastato un’autovettura in via Mario Sironi, una traversa di viale delle Dune nella località balneare di San Leone. L’automobile è una Audi Q2, di proprietà di una trentenne narese. La donna in quei momenti si trovava in un locale della zona. E’ successo nella notte tra sabato e domenica.

Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’area interessata. La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo per danneggiamento a seguito di incendio.

Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i poliziotti della sezione Volanti e i loro colleghi della squadra Mobile. Nel corso del sopralluogo di rito non sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né altri inneschi. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

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