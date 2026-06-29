Si sarebbe recato sotto casa dell’ex fidanzata, forse per un chiarimento, ma la situazione sarebbe degenerata in breve tempo finendo con un’aggressione. È successo, nei giorni scorsi, a San Giovanni Gemini dove un trentenne del posto è stato denunciato per maltrattamenti e percosse.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito l’ex fidanzata di poco più giovane. La ragazza soltanto in un secondo momento sarebbe riuscita a divincolarsi e chiedere aiuto ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno evitato il peggio e raccolto il racconto della vittima di violenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp