Un cinquantacinquenne di Canicattì, commerciante, si è tolto la vita all’interno della sua abitazione. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione cittadina. Il personale sanitario di un’ambulanza, giunto nella zona, non ha potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso dell’uomo.

Il medico legale ha escluso segni di violenza sul corpo. I militari dell’Arma si sono occupati della ricostruzione dei fatti. La salma del canicattinese, a conclusione dell’ispezione cadaverica, è stata restituita ai familiari così come disposto dal pm di turno.

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