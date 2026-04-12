Il vento che soffia forte per tutta la giornata fa paura anche a San Leone. Nel tardo pomeriggio, in viale Viareggio, nei pressi della chiesa, un palo dell’illuminazione pubblica alto circa tre metri è improvvisamente crollato al suolo. Il pesante manufatto è finito tra due auto in sosta, danneggiandone probabilmente una. Solo per un caso fortuito non si registrano feriti: in quel momento, complice proprio il maltempo, la zona era praticamente deserta.Secondo alcune testimonianze, il palo era già stato oggetto di interventi di manutenzione in passato per problemi legati al fissaggio alla base, ritenuto precario.Immediato l’intervento degli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno chiuso al traffico il tratto interessato e deviato la circolazione per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Resta alta l’attenzione sulle condizioni del vento che, dalla mattina, sta sferzando l’intero territorio cittadino.

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