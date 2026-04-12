Agrigento lotta ma cade nel finale: Fiorenzuola espugna il palamoncada 85-81

Agrigento combatte fino all’ultimo possesso ma deve arrendersi alla maggiore precisione di Fiorenzuola Bees, che espugna il parquet siciliano con il punteggio di 85-81 al termine di una gara intensa, fisica e sempre in equilibrio, decisa solo negli ultimi minuti del quarto periodo.

Primo quarto: partenza sprint dei padroni di casa

L’avvio è favorevole ad Agrigento, che prova subito a imporre il proprio ritmo con un parziale di 12-5. Querci e Zampogna guidano l’offensiva, mentre Fiorenzuola impiega qualche minuto per prendere le misure. Gli ospiti reagiscono però con decisione e trovano il pareggio grazie a Bottioni. Nei duelli sotto canestro Douvier e Chiarastella vengono limitati dai falli (entrambi a quota due già nel primo periodo), ma Agrigento riesce comunque a chiudere avanti 21-19.

Secondo quarto: equilibrio e triple decisive

Oblijubech commette il terzo fallo, ma la partita resta in equilibrio nei primi minuti. Agrigento mantiene il vantaggio grazie a percentuali eccellenti dalla lunetta (11/11 dopo 17 minuti) e a una buona precisione dall’arco, nonostante qualche difficoltà nel gioco interno. Douvier firma il massimo vantaggio sul 29-23, ma come già accaduto nel primo parziale Fiorenzuola rientra grazie alle triple di un efficacissimo Cecchi, che colpisce tre volte consecutive dall’angolo.

La squadra di casa soffre a rimbalzo, ma rimane attaccata al match grazie ai liberi. Dopo un nuovo sorpasso degli ospiti, Zampogna trova il canestro del 38-38 sulla sirena dell’intervallo. Allo stop lungo Bees avanti nei rimbalzi (21-12) e molto efficaci da due punti (57%), mentre Agrigento costruisce il pari su triple e tiri liberi. Cecchi arriva all’intervallo con un perfetto 4/4 da tre, Zampogna distribuisce gioco con 4 assist.

Terzo quarto: ritmo alto e contatti duri

La ripresa si apre con un quintetto alto per Agrigento (Zampogna, Querci, Conti, Douvier e Grani). Il ritmo cresce e il punteggio rimane in bilico: 42-42 dopo due minuti. I contatti si fanno sempre più duri e il clima si scalda, con il pubblico che protesta per alcune decisioni arbitrali.

Zampogna e Mariani si rispondono a colpi di triple, mentre la gara diventa sempre più muscolare. A metà periodo è ancora parità (47-47), ma Fiorenzuola piazza un mini-break interrotto solo dai liberi di Zampogna. Gli ospiti trovano un altro allungo con Mariani e Ceparano, mentre Agrigento deve fare i conti con i problemi di falli: Chiarastella a 4, Douvier e Martini a 3, Biorac a 4.

Nel finale di quarto Ambrosetti firma una tripla pesante, ma Douvier risponde immediatamente. Si va all’ultimo periodo sul 61-60 per Fiorenzuola, con tre uomini in doppia cifra per entrambe le squadre.

Quarto quarto: Mariani decide la sfida

Il quarto periodo è quello decisivo. Fiorenzuola piazza subito un mini-parziale e costringe coach Cagnardi al timeout sul 61-66 dopo meno di due minuti. Agrigento fatica a trovare fluidità offensiva, ma resta in partita grazie ai liberi di Conti e Douvier, tornando a -3.

Mariani continua a essere il riferimento offensivo degli ospiti e firma punti pesanti nei momenti chiave. A quattro minuti dalla fine Bees avanti di cinque, poi un’altra tripla dell’esterno ospite spezza l’equilibrio portando gli emiliani sul +6. Agrigento prova a rientrare con Grani e Zampogna, che riporta i suoi a -2, ma quando manca meno di un minuto Mariani mette la tripla della sentenza per il 74-81, gelando il palazzetto.

Nel finale Douvier esce per cinque falli, Fiorenzuola è glaciale dalla lunetta e chiude definitivamente i conti. I canestri conclusivi di Cagliani e Conti fissano il risultato sull’81-85.

Le statistiche

I numeri premiano Fiorenzuola, dominante a rimbalzo difensivo (26 contro 20) e soprattutto più precisa al tiro: 53% da due punti (19/36), 58% da tre punti (11/19).

Agrigento fa meglio solo dalla lunetta (29/34, 85%).

Mariani è il migliore in campo con 20 punti e 4/6 dall’arco (22 di valutazione).

Per Agrigento non bastano i 21 punti di Conti (23 di valutazione), in una prova comunque generosa e combattuta fino all’ultimo possesso.

Tabellino: Moncada Energy Agrigento – Fiorenzuola Bees 81-85 (21-19, 17-19, 22-23, 21-24)Moncada Energy Agrigento: Alberto Conti 21 (0/5, 3/7), Bryce Douvier 14 (2/5, 1/1), Alfonso Zampogna 14 (2/4, 2/11), Federico Grani 10 (4/6, 0/0), Lorenzo Querci 8 (1/1, 2/6), Albano Chiarastella 5 (2/3, 0/0), Giulio Martini 5 (2/4, 0/0), Matteo Cagliani 4 (1/2, 0/0), Kenneth Viglianisi 0 (0/0, 0/1), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0), Andrea Ambrogio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 29 / 34 – Rimbalzi: 26 9 + 17 (Federico Grani 9) – Assist: 13 (Alberto Conti, Alfonso Zampogna 5)

Fiorenzuola Bees: Guido Mariani 20 (3/4, 4/6), Lorenzo De zardo 16 (6/11, 0/3), Andrea Cecchi 12 (0/2, 4/4), Ilija Biorac 9 (4/5, 0/0), Riccardo Crespi 9 (4/8, 0/0), Riccardo Bottioni 7 (1/1, 0/1), Massimiliano Obljubech 5 (1/3, 1/1), Andrea Ambrosetti 3 (0/0, 1/2), Kirill Korsunov 3 (0/0, 1/1), Alessandro Ceparano 1 (0/2, 0/1), Krisjanis Mazburss 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 24 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Guido Mariani, Andrea Cecchi , Riccardo Crespi 5) – Assist: 9 (Alessandro Ceparano 4)–

Adolfo Sanfilippo

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp