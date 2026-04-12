Akragas, nona vittoria consecutiva: 4-0 al Qal’At, ma il Priolo resta a +4
L’Akragas conquista la nona vittoria di fila superando con un netto 4-0 il Qal’At allo stadio “Totò Russo” di Aragona. A segno Tripoli al 2’, King al 66’, Fragapane al 72’ e Messina su rigore all’80’.
Nonostante una buona prova degli avversari, i biancazzurri confermano il loro ottimo momento e salgono a 63 punti in classifica, mantenendo viva la rincorsa al primo posto.
In vetta però resta il Priolo, che batte 3-0 la Sammatinese e conserva il vantaggio di quattro punti a due giornate dalla fine. Un distacco che rischia di restare invariato anche in vista dello scontro diretto dell’ultima giornata, rendendo difficile il sorpasso.
Nel prossimo turno, il Priolo affronterà la Vigor Gela, già virtualmente retrocessa, mentre l’Akragas sarà impegnata nella difficile trasferta sul campo dello Sterradi Falco.
Intanto cresce l’attesa per il sorteggio della Coppa Italia di Promozione, in programma domani alle ore 11: un obiettivo fondamentale, visto che la vittoria della competizione garantirebbe la promozione diretta in Eccellenza.
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