San Leone, il mare minaccia ancora la pista ciclabile del viale delle Dune: “Serve intervenire subito”

Il mare ha aggredito nuovamente la pista ciclabile del viale delle Dune, a San Leone, che ora rischia – per l’ennesima volta – di crollare. Le onde hanno eroso ancora una volta il tratto di costa, già fragile e più volte riparato negli anni, ma che continua a cedere sotto la forza del mare.

«L’erosione costiera si è fatta sentire pesantemente, ancor prima che arrivi l’inverno», denuncia l’associazione Mareamico Agrigento, che da tempo monitora il litorale segnalando i continui danni provocati dalle mareggiate.

Il timore è che le prime piogge stagionali possano aggravare ulteriormente la situazione, compromettendo la tenuta della pista e della stessa viabilità del lungomare.

«Ci auguriamo – aggiunge Mareamico – che venga immediatamente messo in campo il progetto di difesa delle coste agrigentine, promesso dalla Regione, dal Comune di Agrigento e dal Genio Civile».

Un appello accorato affinché, questa volta, alle promesse seguano i fatti. Perché il mare non aspetta — e il viale delle Dune rischia di essere travolto ancora una volta dall’indifferenza.

