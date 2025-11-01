Un camion panineria è stato sequestrato a San Leone durante i controlli della polizia municipale. Il mezzo, risultato privo di assicurazione, è stato sottoposto a sequestro e al titolare è stata inflitta una multa di 1.000 euro. Nel corso della stessa attività, gli agenti hanno sanzionato due furgoni commerciali senza revisione, con una multa di 200 euro ciascuno.

Le verifiche hanno riguardato anche l’occupazione del suolo pubblico e il rispetto dei parcheggi riservati ai disabili. Un’attività commerciale è stata multata con 140 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico di alcuni metri in più rispetto all’autorizzazione concessa, mentre per chi ha posteggiato negli stalli riservati ai disabili è scattata una sanzione di 330 euro.

