Alla guida della sua Audi A1 si è schiantato contro altre tre automobili parcheggiate ai bordi della strada. Per fortuna non vi era nessuno all’interno degli abitacoli. Alla guida dell’Audi un cinquantenne di Agrigento rimasto lievemente ferito. L’incidente stradale si è verificato, la notte di Halloween, lungo il Viale dei Giardini a San Leone.

A causare il sinistro è stata la persona alla guida di una utilitaria che, dopo un sorpasso azzardato, ha “tagliato” la strada al cinquantenne. L’automobilista non si è fermato. Tre le auto danneggiate dopo l’impatto: una Peugeot 3008, una Citroen C4 e una Volkswagen T-Roc. Tutte di proprietà di residenti della zona.

Sul posto, per alcune ore, hanno lavorato i poliziotti della sezione Volanti della Questura, impegnati negli accertamenti di rito.

