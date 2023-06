San Leone. I Tammura di Girgenti sfilano per annunciare la festa di San Calogero.

San Leone questa mattina, 25 giugno, si è svegliata con l’allegria de “I Tammura di Girgenti” che hanno sfilato per le strade per annunciare la festa di San Calogero, che si terrà la prima e la seconda domenica del mese di luglio. Le strade si sono riempite di colori, suoni e energia contagiosa: i tamburinari hanno creato un ritmo avvincente che ha fatto vibrare ogni cuore presente. La tradizione di I Tammura di Girgenti risale a secoli fa e rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore per la nostra comunità. È un modo unico per celebrare la storia, la spiritualità e la gioia che la festa di San Calogero porta con se. La festa di San Calogero è un momento di unione per i girgentini e per tutti coloro che desiderano partecipare alla celebrazione. Durante le due domeniche di luglio, le strade saranno animate da processioni solenni, musica tradizionale, fuochi d’artificio e una grande atmosfera di festa. “Invito tutti voi a venire ad Agrigento e vivere personalmente questa esperienza unica- dice il presidente dell’associazione “I tammura di Girgenti”, Biagio Licata-. Potrete immergervi nella cultura, nell’arte e nella devozione che caratterizzano questa festa millenaria. Non perdete l’opportunità di scoprire la bellezza di San Calogero e di creare ricordi indelebili.Non vedo l’ora di condividere con voi momenti magici durante la festa di San Calogero. Seguite i miei aggiornamenti su Instagram per rimanere informati sui preparativi, gli eventi e le emozioni che ci aspettano.”