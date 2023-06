Brucia campo di grano, docente presenta denuncia: polizia avvia le indagini

Un piromane ha appiccato il fuoco, verisimilmente, ad un campo di sterpaglie e le fiamme in poco tempo si sono estese e hanno divorato un ettaro e mezzo di terreno coltivato a grano, di proprietà di una pensionata ottantenne, ma in uso al nipote, docente, cinquantenne. Il rogo è scoppiato nelle ore notturne, in contrada “Sant’Anna”, poco distante l’abitato canicattinese. L’uomo s’è recato al Commissariato di polizia e ha formalizzato la denuncia per danneggiamento. Sentito dai poliziotti ha riferito di non avere mai subito minacce di alcun genere, né di avere avuto litigi con qualcuno. Il cinquantenne è stato chiamato da un vicino che si era accorto del rogo. Nell’immediatezza è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento. I pompieri hanno prima circoscritto le fiamme poi le hanno completamente spente.