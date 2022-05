San Leone, i giochi per bambini in stato di abbandono

Con la bella stagione portare i bambini al parco giochi è una soluzione ideale per prendere aria , lasciarsi baciare dal sole e “salutare”, così, i mesi invernali. Peccato però che i giochini di San Leone sono, quasi, impraticabili: “un’area in stato di abbandono”, così come segnala qualche agrigentino sui social. Le attrezzature ludiche sono fatiscenti e quasi completamente inutilizzabili, oltre che pericolose. Eppure rappresenta per più piccoli un punto di riferimento sociale e ricreativo importante. “La richiesta è unanime “avviare il prima possibile un intervento di riqualificazione dei giochini”.