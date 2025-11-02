I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento hanno arrestato un disoccupato cinquantacinquenne, di Canicattì residente a Ravanusa. Data esecuzione al provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Agrigento. Dopo le formalità di rito, gli stessi militari dell’Arma, lo hanno accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” in contrada “Petrusa”. Il cinquantacinquenne è stato più volte condannato per svariati reati, e dopo un lungo periodo trascorso ai domiciliari, è stato arrestato e portato in carcere. Deve scontare ben 11 anni e 4 mesi di reclusione.

