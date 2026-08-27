A San Leone il problema della rete fognaria continua a farsi sentire, e soprattutto a farsi respirare. Ancora oggi una puzza di fogna nauseabonda interessa la zona di viale Emporium, dove sono ben visibili anche gli sversamenti sulla carreggiata, in particolare nel tratto in prossimità dell’incrocio con Villaggio Peruzzo e via Gela.

Una situazione che sta provocando forti disagi a residenti, automobilisti e a quanti frequentano la zona. Il cattivo odore, particolarmente intenso, si avverte lungo un’area molto frequentata e attraversata quotidianamente da un notevole flusso di veicoli.

Il problema sarebbe legato a un guasto della condotta fognaria principale. La rottura ha determinato la fuoriuscita dei reflui e il conseguente riversamento dei liquami sulla sede stradale, con inevitabili ripercussioni sotto il profilo igienico-sanitario e sulla vivibilità della zona.

Il Comune di Agrigento è intervenuto con un provvedimento urgente per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni necessarie. La viabilità è stata modificata nel tratto interessato, con limitazioni al transito finalizzate anche a tutelare la salute pubblica ed evitare il contatto con le sostanze fuoriuscite dalla rete.

Ma, nonostante i primi interventi, il problema non può ancora considerarsi risolto. La presenza dei reflui e soprattutto il persistente cattivo odore testimoniano una situazione che necessita di un intervento strutturale sulla condotta.

Per fronteggiare nell’immediato l’emergenza sono state previste operazioni di aspirazione dei liquami attraverso mezzi specializzati, in attesa della riparazione vera e propria della rete fognaria.

Una criticità che arriva nel pieno della stagione estiva e che colpisce una delle zone più frequentate di San Leone, tra abitazioni, attività commerciali e locali. Proprio nell’area interessata, inoltre, nelle scorse settimane si erano concentrate diverse iniziative e manifestazioni dell’estate agrigentina.

Adesso l’attesa è per l’intervento definitivo sulla condotta. Nel frattempo, tra sversamenti ancora visibili e odori insopportabili, per residenti e frequentatori della zona il disagio resta. FOTO ARCHIVIO

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