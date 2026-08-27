AGRIGENTO – La scuola Pirandello di via Acrone torna al centro dell’emergenza edilizia scolastica di Agrigento. A poche settimane dall’avvio del nuovo anno scolastico, il Comune sta effettuando una ricognizione degli spazi disponibili negli altri istituti cittadini per individuare le aule necessarie a ospitare gli studenti. Una soluzione definitiva, però, non è stata ancora individuata.

La questione riguarda l’edificio di via Acrone, lo stesso complesso interessato dalle criticità strutturali che avevano già portato al trasferimento del Liceo Raffaello Politi. Due scuole che hanno condiviso lo stesso immobile, ma che fanno capo a enti diversi: la Pirandello è di competenza del Comune di Agrigento, mentre per il Politi la competenza sull’edilizia scolastica è del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Ed è proprio questa distinzione che spiega perché le due vicende abbiano seguito tempi e percorsi differenti.

Il precedente del Liceo Politi

Il problema dell’edificio di via Acrone era emerso con forza già nell’estate del 2025. Il Libero Consorzio aveva disposto la chiusura della sede centrale del Liceo Politi dopo che le verifiche tecniche avevano evidenziato la mancanza delle necessarie certificazioni di staticità. Per il recupero dell’immobile era stata indicata una necessità finanziaria nell’ordine dei 10 milioni di euro.

Il trasferimento del liceo è stato quindi progressivamente organizzato in altre strutture, con il ricorso in particolare ai locali dell’ex Foderà. Ancora nel febbraio scorso il Libero Consorzio annunciava che, completata la ristrutturazione del Foderà, tutte le aule del Politi sarebbero state trasferite.

Diversa, invece, era rimasta la situazione della scuola media Pirandello, che occupava parte dello stesso complesso.

A febbraio il caso Pirandello

La questione esplose pubblicamente nel febbraio 2026. In una determinazione dirigenziale del Comune del 6 febbraioerano state richiamate verifiche tecniche dalle quali emergevano criticità statiche nell’edificio di via Acrone. Il deputato regionale Ismaele La Vardera sollevò il caso chiedendo perché, a fronte del trasferimento del Politi, la Pirandello continuasse a rimanere nello stesso complesso.

L’11 febbraio l’allora sindaco Francesco Miccichè, intervenendo dopo le notizie relative a un presunto crollo in un’aula, smentì che la stabilità dell’immobile fosse stata compromessa e annunciò una riunione operativa.

Il giorno successivo, al termine del vertice a Palazzo di Città, la linea dell’amministrazione fu quella di mantenere aperta la scuola in attesa delle ulteriori verifiche tecniche. Nel documento diffuso dopo l’incontro si sosteneva che la sede non presentasse, in quel momento, problematiche tali da rendere necessaria un’immediata soluzione alternativa. Il Comune annunciava comunque che, qualora fosse stata dichiarata la non adeguatezza del plesso alla funzione scolastica, sarebbe stata individuata un’altra struttura.

La relazione regionale e il nuovo scenario

Il quadro, però, sarebbe successivamente cambiato. Secondo quanto riferito dall’attuale assessore comunale all’Edilizia scolastica, Eleonora Sciortino, nell’aprile 2026 sarebbe arrivata una relazione della Regione Siciliana che avrebbe escluso l’agibilità della struttura.

La precedente amministrazione avrebbe contestato le conclusioni della relazione, chiedendo chiarimenti agli uffici regionali. Dalla Regione, tuttavia, sarebbe successivamente arrivata la conferma del giudizio espresso.

Un passaggio che assume particolare rilievo anche perché, nel frattempo, l’immobile sarebbe stato utilizzato anche come seggio elettorale in occasione delle consultazioni amministrative.

È questo il dossier che la nuova amministrazione comunale sostiene di essersi trovata sul tavolo dopo l’insediamento.

«Ci siamo trovati sul tavolo una serie di emergenze – spiega l’assessore all’Edilizia scolastica Eleonora Sciortino –. Abbiamo sondato diversi istituti per capire dove poter sistemare gli studenti. Poi abbiamo avviato un tavolo tecnico con il Provveditorato e stiamo facendo una ricognizione per trovare le aule necessarie».

Alla riunione ha preso parte anche l’assessore comunale all’Istruzione Elisa Torregrossa, che invita alla prudenza sui possibili scenari: «Siamo ancora nella fase consultiva».

La corsa contro il tempo per trovare le aule

Al momento, dunque, non c’è ancora una soluzione definitiva. Comune e Ufficio scolastico stanno verificando la disponibilità di spazi negli istituti cittadini per capire dove e come distribuire le classi della Pirandello qualora l’edificio di via Acrone non possa essere utilizzato per il nuovo anno scolastico.

La vicenda arriva così al passaggio più delicato. Da una parte c’è il Politi, per il quale il Libero Consorzio ha già avviato e sostanzialmente completato il percorso di trasferimento dalla struttura problematica; dall’altra c’è la Pirandello, rimasta fino alla conclusione dell’anno scolastico nello stesso complesso e per la quale adesso il Comune deve trovare gli spazi necessari.

E il calendario non concede molto margine: l’inizio delle lezioni si avvicina e famiglie, studenti e personale scolastico attendono di sapere dove comincerà il nuovo anno scolastico.

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