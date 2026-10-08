San Leone, finto tecnico svuota la cassaforte di un’anziana: la donna finisce in ospedale

Il raggiro dopo una telefonata che annunciava un controllo nell’abitazione. La vittima avrebbe riportato anche un trauma alla testa, ancora da chiarire. Le telecamere hanno ripreso l’accaduto, indaga la Polizia.

SAN LEONE (AGRIGENTO) – Un’anziana donna vittima di un raggiro nella propria abitazione, la cassaforte svuotata da un uomo che si sarebbe presentato come un tecnico e il successivo ricorso alle cure ospedaliere. È accaduto a San Leone, località balneare di Agrigento, dove la Polizia ha avviato gli accertamenti per ricostruire un episodio dai contorni ancora da chiarire.

Secondo quanto riferito, tutto sarebbe cominciato con una telefonata. Alla donna sarebbe stato comunicato che, di lì a poco, sarebbe arrivato un tecnico incaricato di effettuare un controllo. L’interlocutore avrebbe fornito anche un nominativo e un lungo codice numerico, verosimilmente per rendere più credibile la comunicazione.

Poco dopo, un uomo avrebbe effettivamente bussato alla porta dell’abitazione. Presentandosi come l’addetto annunciato telefonicamente, sarebbe riuscito a entrare in casa e, con un espediente ancora da chiarire, a convincere l’anziana ad aprire la cassaforte.

A quel punto si sarebbe impossessato del contenuto, allontanandosi dall’abitazione. Il valore di quanto sottratto è ancora da quantificare.

La donna ha dovuto successivamente ricorrere alle cure dell’ospedale, presumibilmente per un trauma alla testa. Non è ancora chiaro come si sia procurata la lesione né se questa sia direttamente collegata all’azione dell’uomo entrato nell’abitazione. Un aspetto che dovrà essere chiarito attraverso gli accertamenti.

Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso quanto accaduto. Le immagini, secondo quanto riferito, sarebbero già nella disponibilità della Polizia, intervenuta insieme al personale della Scientifica per effettuare gli accertamenti.

Resta da ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio, a partire dalle modalità con cui il presunto tecnico sarebbe riuscito a conquistare la fiducia della vittima e a farsi aprire la cassaforte.

Il caso riporta l’attenzione sul fenomeno delle truffe e dei furti ai danni degli anziani, spesso messi in atto attraverso telefonate e falsi incarichi di controllo o manutenzione. Saranno le indagini a chiarire le responsabilità e l’eventuale presenza di altre persone coinvolte nel raggiro.

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