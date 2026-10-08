De Luca cerca deputati per il suo gruppo, spunta il nome di Lillo Pisano

Cateno De Luca potrebbe essere vicino a un accordo con il centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. E nell’operazione politica che coinvolge Sud chiama Nord spunta anche il nome del deputato agrigentino Lillo Pisano, esponente di Fratelli d’Italia.

Secondo alcune indiscrezioni, Pisano e Manlio Messina potrebbero contribuire alla costituzione di una nuova componente parlamentare nel gruppo Misto della Camera, affiancando il deputato Francesco Gallo. Un passaggio che, secondo la ricostruzione, consentirebbe a Sud chiama Nord di evitare la raccolta delle 6.000 firme per collegio prevista dalla nuova legge elettorale per le formazioni prive dei requisiti parlamentari richiesti.

Un’ipotesi che, almeno per quanto riguarda Pisano, appare politicamente difficile da immaginare. Il deputato agrigentino ha lavorato a lungo per ricucire i rapporti con Fratelli d’Italia dopo le vicende che avevano segnato il suo percorso politico. Pensare che possa adesso tornare fuori dal partito, dopo aver ribadito più volte la propria fedeltà a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia, sembrerebbe un vero azzardo. A meno che l’operazione non nasca proprio da un accordo con i vertici del centrodestra e abbia una natura esclusivamente tecnica.

Al momento, comunque, si tratta soltanto di indiscrezioni, senza conferme ufficiali. Messina non ha escluso una disponibilità qualora la richiesta arrivasse dalla coalizione di governo.

Intanto De Luca continua a prendere le distanze dal centrosinistra siciliano, arrivando a parlare di un «Tso collettivo» per le divisioni interne alla coalizione. Un nuovo vertice romano potrebbe chiarire il quadro delle alleanze.

La vicenda interessa da vicino anche l’Agrigentino, dove Sud chiama Nord ha recentemente rafforzato la propria presenza con l’adesione di Salvatore Fanara, già indicato in prospettiva per una candidatura alle prossime elezioni regionali.

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