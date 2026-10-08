Caso Crosta, il Comune respinge la sanatoria dopo 40 anni. L’ex vicesindaco: «Non mi hanno notificato nulla»

Secondo quanto riportato da La Sicilia, gli uffici comunali hanno respinto la richiesta di sanatoria relativa all’immobile al centro della vicenda che ha portato alle dimissioni dell’ex vicesindaco. Crosta, contattato da AgrigentoOggi, dichiara di non avere ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Intanto si riapre la partita politica sulla sua successione.

AGRIGENTO – Dopo circa quarant’anni arriva il diniego alla richiesta di sanatoria relativa all’immobile di Giovanni Crosta, l’ex vicesindaco di Agrigento finito al centro di una vicenda amministrativa e politica che, nelle scorse settimane, ha portato alle sue dimissioni. Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano La Sicilia, il Comune avrebbe formalmente respinto la pratica, dopo che già la Soprintendenza ai Beni culturali aveva espresso parere negativo al nulla osta paesaggistico per carenze documentali. Crosta, contattato questa mattina da AgrigentoOggi, precisa però di non avere ricevuto alcuna notifica del provvedimento.

La pratica, rimasta irrisolta per decenni, sarebbe dunque arrivata a una decisione amministrativa dopo le polemiche che hanno investito l’ex componente della giunta Sodano. Un’accelerazione che, secondo la ricostruzione del quotidiano, sarebbe legata anche a un atto di indirizzo firmato dallo stesso Crosta prima delle dimissioni, con il quale si sollecitava la definizione delle pratiche di sanatoria pendenti. Il diniego, qualora confermato dal provvedimento ufficiale, rappresenterebbe un passaggio rilevante della vicenda, pur lasciando aperta la possibilità di un ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale. Resta inoltre distinta la questione delle eventuali procedure di demolizione, che richiedono ulteriori passaggi amministrativi.

Ma il caso Crosta non è soltanto una questione urbanistica. È anche una vicenda che ha segnato i primi mesi dell’amministrazione guidata da Michele Sodano, provocando tensioni all’interno di Controcorrente, il movimento di Ismaele La Vardera. Quando Crosta decise di dimettersi, il sindaco gli rivolse pubblicamente parole di solidarietà, definendolo «la prima vittima di un sistema che sta reagendo senza scrupoli» all’amministrazione comunale. Sodano lasciò anche aperta la possibilità di un ritorno in giunta: «Adesso, fratello mio, abbi la serenità di chiarire ogni posizione e di far valere fino in fondo le tue ragioni. E poi torna, se ancora ne avrai voglia, ad aiutarci».

Parole che oggi tornano al centro dell’attenzione politica. Il diniego alla sanatoria potrebbe infatti riaprire il confronto sulle valutazioni espresse dal sindaco e sulle accuse rivolte a un presunto sistema che, secondo Sodano, avrebbe alimentato la vicenda. Resta inoltre da chiarire l’esito della valutazione interna a Controcorrente sulla posizione dell’ex vicesindaco e il pronunciamento dei probiviri del movimento.

Sul fronte politico si apre intanto la questione della successione. Come già anticipato nelle scorse settimane da AgrigentoOggi, tra le ipotesi sul tavolo c’è quella di affidare la carica di vicesindaco all’attuale assessore Mariuccia Miccichè. Una soluzione che consentirebbe a Sodano di individuare il proprio vice senza necessariamente ricorrere a una nuova nomina per quella specifica funzione. Secondo La Sicilia, tuttavia, il sindaco starebbe valutando anche l’ingresso di un nuovo componente della giunta, con una possibile redistribuzione delle deleghe, comprese quelle più delicate come la Polizia locale.

Resta da capire quale sarà la composizione definitiva della squadra amministrativa. E c’è anche un aspetto economico tutt’altro che secondario. Mantenere un numero ridotto di assessori potrebbe consentire di ripartire tra quelli in carica una quota maggiore delle risorse destinate alle indennità, aumentando così i compensi individuali, nei limiti previsti dalla normativa. In sostanza, meno assessori ma indennità potenzialmente più alte per ciascuno. Una possibilità che, se concretamente percorsa dall’amministrazione, meriterebbe un chiarimento pubblico, anche alla luce degli impegni assunti dal sindaco Michele Sodano sul trattamento economico degli amministratori.

La vicenda potrebbe approdare anche in Consiglio comunale, dove alcuni esponenti del centrodestra intenderebbero chiedere chiarimenti al sindaco sia sulla gestione politica del caso sia sulle dichiarazioni rilasciate in difesa dell’ex vicesindaco.

Sul piano amministrativo, intanto, il dato nuovo è il diniego alla sanatoria riferito dalla stampa. Sul piano personale e giuridico, invece, Crosta fa sapere di non avere ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Sarà necessario acquisire il provvedimento per conoscere nel dettaglio le motivazioni del rigetto e gli eventuali sviluppi della vicenda.

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