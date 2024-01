Brutta sorpresa per una commerciante sessantenne di Agrigento, che ha trovato la sua autovettura, una Volkswagen Golf, parcheggiata a San Leone con la carrozzeria devastata con profonde rigature. Quasi sicuramente si tratta di un danneggiamento mirato. Anche se in mancanza di certezze non viene scartata l’ipotesi del raid vandalico. I poliziotti, dopo avere raccolto la denuncia a carico di ignoti, hanno avviato le indagini per provare a risalire al motivo e al responsabile che ha devastato la vettura. La Procura di Agrigento, subìto informata, ha aperto un fascicolo, con l’ipotesi di danneggiamento.