La brutta abitudine di parcheggiare un po’ ovunque non cambia. Specialmente il sabato sera quando i locali della movida del centro di Agrigento vengono letteralmente presi d’assalto da giovani e non soltanto. Gli agenti della polizia municipale, nella notte fra sabato e domenica dell’ultimo fine settimana appena trascorso, hanno elevato 45 contravvenzioni per sosta “selvaggia”. Le zone dove sono state accertate le violazioni al Codice della strada, come al solito, l’area adiacente a Porta di Ponte, a pochi passi dall’ingresso per la via Atenea, le vie Pirandello, Acrone ed Empedocle, viale della Vittoria e piazza Marconi e nei pressi della stazione ferroviaria. Auto lasciate negli spazi riservati agli invalidi, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali e perfino in prossimità di curve e in mezzo alla strada.