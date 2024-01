Direttamente dal palco di piazza Stazione, il Sindaco e l’Assessore Carmelo Cantone, insieme ad altri membri della giunta, hanno ufficialmente inaugurato lo spot della 76^ edizione del Mandorlo in Fiore. Durante il Concerto di fine anno, il sindaco, Francesco Miccichè, Carmelo Cantone, Bruno Carapezza e Riccardo Cacicia, hanno presentato il promo ufficiale della kermesse che si terrà ad Agrigento dal 9 al 17 marzo 2024.

Carmelo Cantone ha dichiarato: “Buongiorno a tutti, auguro un felice anno nuovo. Durante il Concerto di fine anno, insieme al Sindaco, Francesco Miccichè, Bruno e Riccardo, abbiamo ufficialmente lanciato il promo della 76ª edizione del Mandorlo in Fiore. Vogliamo coinvolgere maggiormente i cittadini, tornando alle tradizioni, incluso il logo ispirato agli anni ’60. Presto organizzeremo una conferenza stampa per illustrare tutti gli aspetti dell’evento, con molte novità in arrivo.”

Dagli albori fino ai giorni nostri, con un maggiore coinvolgimento dei cittadini. La 76esima edizione del Mandorlo in fiore vuole essere anche un ritorno alle “tradizioni”, a partire dal logo della kermesse che riprende quello utilizzato negli anni 60.