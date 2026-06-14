I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno identificato gli autori del danneggiamento, seguito da furto, dei distributori automatici di bevande e snack di un negozio Self H24, lungo il lungomare Falcone-Borsellino di San Leone.

Si tratta di due minori di 16 e 15 anni, denunciati alla Procura presso il tribunale dei minorenni di Palermo, per le ipotesi di reato di danneggiamento e furto aggravati. Gli agenti nel corso del sopralluogo avevano rinvenuto e sequestrato anche una spranga di ferro, utilizzata per scassinare i distributori.

La visione dei filmati del sistema di videosorveglianza ha permesso ai poliziotti di identificare i due ragazzi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp