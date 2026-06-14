Un incidente stradale è avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la strada provinciale 3, in contrada San Benedetto, nei pressi della zona industriale di Agrigento. A scontrarsi una Mercedes e una Ford C-Max. Quest’ultima vettura dopo il violento impatto si è ribaltata in un terreno adiacente alla sede stradale.

I feriti con le ambulanze del 118 sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento. E i militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire le responsabilità.

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