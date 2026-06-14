Una lettera anonima con insulti, offese e minacce e’ stata recapitata al sindaco di Montevago e deputato di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo. Lo scritto diffamatorio e’ giunto al Comune di Montevago, esattamente come nell’ottobre del 2023, quando ne arrivarono due.

Nel febbraio del 2022, inoltre, La Rocca Ruvolo aveva ricevuto al municipio una busta con due proiettili, un santino della Madonna delle lacrime e una foto di papa Francesco con una bimba in braccio. Il sindaco-deputato ha portato la missiva ai carabinieri della Stazione di Montevago.

E i militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura della Repubblica di Sciacca, hanno avviato le indagini. La lettera sarebbe stata spedita per posta ordinaria.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp