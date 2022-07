San Leone, danneggia auto dopo litigio con la fidanzata: denunciato

Ha avuto una discussione con la fidanzata, e assalito dall’ira, s’è scagliato con calci e pugni contro più auto, che erano posteggiate ai bordi della strada. Poi è salito in macchina, assieme a degli amici, e s’è allontanato dalla zona credendo, verosimilmente, di farla franca. Non è stato così. Ai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, sono bastate poche indagini, e in tempo di record, sono riusciti a identificare l’autore.

Un giovane agrigentino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato. Tutto quanto si è verificato lungo il viale Delle Dune di San Leone, nei pressi di un noto locale della movida. Qualcuno ha segnalato alla polizia l’auto, con cui il responsabile si era allontanato, e gli agenti delle Volanti, immediatamente dopo, hanno rintracciato, e bloccato la vettura con a bordo il giovane.