Concluso il XXIV Trofeo Travelgate: vincono Daidone e Bellavia

Va in archivio anche la XXIV edizione del trofeo Travelgate che quest’anno, per la prima volta, si è svolto al Resort dell’Arenella, a pochi chilometri da Siracusa. Non era mai accaduto, ma quest’anno, gli organizzatori hanno dovuto rinunciare, a malincuore, al tradizionale torneo di tennis, che si era sempre disputato nelle precedenti edizioni, a causa della scarsa partecipazione. A farla da padrone è stato , dunque, il padel, sport del momento, che ha visto la partecipazione di tanti giocatori provenienti da tutta la Sicilia. Formula inconsueta con la disputa di due tabelloni: uno maschile e uno femminile e poi la finalissima col doppio misto che ha assegnato i titoli. Ad imporsi è stata la coppia formata da Paolo Daidone ed Ester Bellavia che, in finale, ha superato Alessandro Novara e Sonia Vetro. I vincitori, come da tradizione, oltre alle targhe, si sono aggiudicati un voucher per la partecipazione alla prossima edizione del torneo. Tanti giocatori e giocatrici si sono messi in evidenza, con una menzione speciale per Mariachiara Lo Presti rivelazione del torneo. Soddisfazione è stata espressa dall’organizzatore del torneo, Gero Bellavia, che ha ringraziato i partecipanti, dando l’appuntamento a tutti per il prossimo anno.