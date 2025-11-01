Un diciannovenne di Agrigento è rimasto ferito, nella notte di Halloween, in un incidente stradale che si è verificato in via Empedocle, a poche decine di metri dal porto di Porto Empedocle. A scontrarsi due auto, una Fiat Cinquecento, condotta da un 28enne empedoclino, e una Fiat Punto con alla guida il 19enne. Dopo l’impatto la Punto si è ribaltata e sono state danneggiate altre quattro auto posteggiate ai bordi della strada.

Il giovane ferito in ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale e i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle e i loro colleghi del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento.

