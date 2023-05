San Leone, consegnati i lavori restyling del porticciolo: “Restano da fare poche opere”

A meno di un mese dal suo insediamento, grazie ad un incessante pressing effettuato dal Sindaco e dall’Assessore alle Attività Produttive, Carmelo Cantone, sui validi Dirigenti dell’Assessorato Regionale alle infrastrutture, il molo di ponente del Porticciolo turistico di San Leone è stato riconsegnato alla fruizione di quanti operano in esso. “Questa mattina – dice Cantone- col Sindaco Miccichè abbiamo fatto in modo che tutte le attività che insistono su quell’area, potessero finalmente poter accedere ufficialmente alle aree demaniali in loro concessione per potersi quindi preparare alla ormai imminente stagione estiva. Sono stati necessari diversi mesi per “rifare il look” al porticciolo di San Leone, ed in particolare al molo di Ponente: interventi di manutenzione con nuova scogliera e barriere para-onde e rifacimento della pavimentazione.

Restano da realizzare solo gli arredi urbani e l’illuminazione, opere che si possono effettuare senza chiusura dell’area.

È ,infatti, nostro proponimento- continua Cantone – rendere piacevolmente fruibile questo scorcio suggestivo della località balneare applicando particolari accorgimenti e opportuni regolamenti. Faremo in modo che questa parte di San Leone sarà un belvedere, un posto in cui i nostri concittadini potranno apprezzare la veduta e passeggiare serenamente”.

E sempre a San Leone, procedono spediti i lavori di manutenzione straordinaria viale Emporium, la principale strada di accesso al Lido di Agrigento, sempre molto trafficata, ridotta a una gruviera, che con le piogge si allaga diventando un fiume. Gli interventi, finalmente, permetteranno di rifare l’asfalto, molto danneggiato dal tempo, e rimettere a livello i tombini che in alcuni casi sono ormai sprofondati. Via anche alcuni alberi che rappresentano un rischio per la popolazione e la viabilità, con contestuale rifacimento dei marciapiedi. Lavori questi che vengono realizzati sfruttando un finanziamento della Regione Siciliana. Gli interventi, comunque, saranno realizzati per step: la prima fase prevista fino a venerdì 30 giugno interesserà il tratto del viale Emporium dal civico 80 (altezza via Gela) al civico 192 (rotonda Viale dei Pini). Qui è stato imposto il senso unico direzione San Leone.