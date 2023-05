Trovato con oltre 30 chili di cocaina: 42enne resta in carcere

Il Gip del Tribunale di Agrigento Giacomo Mazzullo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere del 42enne di Realmonte Giuseppe Neri, finito in manette nei giorni scorsi dopo essere stato bloccato nei pressi del parco Icori, dai poliziotti della Squadra Mobile e dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, con oltre 30 chili di cocaina nel bagagliaio dell’auto. Secondo gli investigatori il suo compito sarebbe quello del “corriere della droga”.

La custodia in carcere era stata chiesta dal pubblico ministero Paola Vetro. L’uomo, difeso dall’avvocato Pasquale Tarallo, durante l’interrogatorio davanti al Gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini sul maxi sequestro sono tutt’altro che concluse. La polizia di Stato e la Procura di Agrigento stanno ancora lavorando. Il realmontino da dove venisse e dove fosse diretto non è chiaro. O comunque non è stato reso noto.