È stata completata ed è già entrata in funzione la nuova condotta fognaria tra il Lungomare Falcone Borsellino e via Nettuno, a San Leone. L’intervento, commissionato da Aica ed eseguito dalla 3G Energy S.r.l. di Favara, risolve una criticità strutturale legata a una rete obsoleta soggetta a frequenti cedimenti che richiedevano continui spurghi e l’uso di pompe.

Per posare circa 180 metri di nuovo collettore evitando scavi tradizionali sull’intera sede stradale — in un’area caratterizzata da sabbia sciolta — è stata impiegata la Trivellazione Orizzontale Controllata (sistema No-Dig), affiancata da lavori notturni per limitare i disagi a residenti e attività commerciali tra Piazzale Giglia, la villetta Sandro Pertini e il tratto fino al bar La Vela.

La strada è stata riaperta al traffico mercoledì 11 novembre, nel rispetto del cronoprogramma. Per la bitumatura definitiva occorrerà invece attendere almeno trenta giorni — indicativamente non prima della metà di dicembre — per consentire il naturale assestamento del terreno sotto il passaggio dei veicoli.

«Finalmente abbiamo terminato i lavori sostituendo per intero la condotta su tutto il tratto — dichiara la presidente del CdA di Aica, Danila Nobile —. Grazie alla trivellazione orizzontale controllata abbiamo evitato scavi invasivi per la viabilità. Ringraziamo cittadini e attività commerciali per la pazienza: da oggi non si verificheranno più i problemi ambientali e igienico-sanitari degli ultimi anni».

«È stato un intervento complesso su un sottofondo geologicamente critico — aggiunge il direttore generale di Aica, Francesco Fiorino — che ha richiesto anche paratie di pali a protezione degli scavi per i nuovi pozzetti. A differenza dei tanti interventi tampone del passato, stavolta abbiamo realizzato un’opera risolutiva per il collettamento dei reflui di San Leone verso gli impianti di trattamento».

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