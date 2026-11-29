Finisce a processo Salvatore Bonacasa, 28 anni, di Menfi, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, che verrà giudicato con il rito abbreviato condizionato, era stato arrestato lo scorso aprile dai carabinieri al termine di una perquisizione domiciliare nella sua abitazione. In quell’occasione i militari avevano rinvenuto e sequestrato cinquanta grammi di hashish, sei grammi di cocaina e una somma in contanti superiore ai mille euro.

Nel frattempo, sul fronte delle misure cautelari, il giudice del Tribunale di Sciacca Dino Toscano ha disposto per l’imputato la revoca dell’obbligo di dimora, accogliendo le istanze difensive.

Durante il procedimento è inoltre emersa una novità riguardo ai contanti sequestrati al momento del blitz: una parte del denaro è stata restituita al ventottenne poiché è stato accertato, anche grazie alla testimonianza di un commerciante, che quella somma non era provento dell’attività di spaccio bensì il frutto di una vincita alle slot machines.

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