“Ho inaugurato personalmente questo campetto quattro estati fa. Un campo di basket davanti al mare, dedicato ad Haitem Fathallah, nato grazie all’impegno di un gruppo di giovani e di appassionati che, attraverso una raccolta fondi, sono riusciti a trasformare un’idea in realtà.

Dal 10 giugno 2023 questo spazio vive grazie all’impegno dei suoi promotori, che ogni estate organizzano manifestazioni sportive cresciute anno dopo anno. Tra queste c’è Hooper King, giunto alla sua seconda edizione e ormai diventato uno degli appuntamenti più importanti della pallacanestro estiva siciliana, capace di valorizzare il lungomare Falcone e Borsellino e di rappresentare una vera eccellenza per lo sport giovanile e per San Leone.

Per questo mi sorprende il tentativo del sindaco Michele Sodano di voler cambiare, a tutti i costi, la narrazione dei fatti. Ieri, in un video pubblicato sui social, ha definito il torneo «il simbolo di un’Agrigento che torna a vivere, addirittura rinascere». Peccato che questa sia già la seconda edizione di Hooper King. Non è un evento nato oggi, né può essere presentato come il simbolo di una rinascita improvvisa. È una manifestazione che esiste da anni, costruita con passione dagli organizzatori e cresciuta grazie al loro lavoro.

Un bellissimo torneo estivo di basket 3×3, certo, ma attribuirgli il significato di “rinascita della città” appare francamente forzato. In quella zona, negli anni, sono stati organizzati decine di eventi sportivi e ricreativi. Che cosa dovrebbe dimostrare esattamente?

È quanto afferma l’ex sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, il quale ha contestato le affermazioni del suo successore sulla situazione finanziaria del Comune. Secondo Miccichè, descrivere l’ente come “in sfacelo”, senza risorse e con i conti fuori controllo, non corrisponde alla realtà dei numeri, ricordando una disponibilità di cassa passata da 21 a 44 milioni di euro e un bilancio in equilibrio.

La sensazione è che si voglia costruire una narrazione nella quale tutto ciò che esisteva prima venga dipinto come un fallimento, mentre tutto ciò che accade oggi diventa automaticamente un merito dell’attuale amministrazione. E, se qualcosa non funziona, la responsabilità ricade sempre su chi c’era prima.

La realtà, però, è spesso più semplice: molte cose buone erano già state avviate, così come oggi ci saranno sicuramente iniziative meritevoli. Riconoscere il lavoro di chi ha preceduto non significa togliere meriti a chi amministra oggi. Significa, semplicemente, raccontare i fatti per quello che sono. Va comunque riconosciuto che gli organizzatori hanno ringraziato pubblicamente il neo sindaco Michele Sodano per la rimozione della ringhiera gialla che delimitava il campetto, un intervento apprezzato che ha migliorato la fruibilità dell’area di gioco. Leggi anche: Basket 3×3 a San Leone: oltre 90 squadre da tutta Italia

Data inaugurazione campetto dal 10 giugno 2023

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