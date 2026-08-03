Il Teatro della Panoramica dei Templi di Agrigento ha ospitato la XIX edizione del Premio Nazionale “Sipario d’Oro”, manifestazione dedicata al riconoscimento di personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, culturali e sociali.

Alla serata ha preso parte un numeroso pubblico che ha seguito la consegna dei riconoscimenti ai protagonisti dell’edizione 2026. Tra i premiati il professor Vito Pavone, specialista in Ortopedia e Traumatologia, la giornalista di Telecolor Catania Lorena Dolci, la presidente del Consiglio Notarile di Agrigento e Sciacca Claudia Gucciardo, la dirigente scolastica Rosetta Morreale, la presidente dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici Carola De Paoli, il giornalista investigativo Franco Castaldo e il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento Antonino Savarino.

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre consegnati alcuni riconoscimenti speciali. Tra questi quello a Patrizia, madre del piccolo Domenico, che ha portato la propria testimonianza davanti al pubblico, e quello conferito all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada per l’impegno svolto sui temi della sicurezza stradale, della memoria e del sostegno alle famiglie coinvolte in tragedie della strada.

La conduzione della serata è stata affidata ai giornalisti Marcella Lattuca e Lelio Castaldo, che hanno accompagnato i diversi momenti della premiazione e gli interventi dei protagonisti.

L’edizione 2026 del Premio Sipario d’Oro si è conclusa con una partecipazione significativa di pubblico, confermando l’appuntamento tra gli eventi culturali organizzati ad Agrigento e dedicati alla valorizzazione di figure che, nei diversi settori della società, si distinguono per professionalità, competenza e impegno.

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