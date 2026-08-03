Anche il Comune di Palma di Montechiaro ha scelto di aiutare i propri contribuenti. Nella seduta urgente dello scorso 30 luglio, il Consiglio comunale ha approvato, con 9 voti favorevoli e un’astensione, la proposta di adesione alla “Rottamazione Quinquies”. Il provvedimento riguarda tutti i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione in un arco temporale molto vasto, che va dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023. Si tratta di un’importante opportunità per i contribuenti che hanno debiti nei confronti del Comune già affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

“Grazie alla definizione agevolata – dice il sindaco Stefano Castellino – sarà possibile estinguere il debito versando la sola sorte capitale e le spese previste dalla legge, senza il pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora e degli altri oneri previsti dalla normativa, con la possibilità di rateizzare l’importo fino a un massimo di 54 rate bimestrali, direttamente con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le domande di adesione potranno essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Entro il 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili ai contribuenti, nella propria area riservata, i carichi definibili”.

Il sindaco Stefano Castellino esprime il proprio ringraziamento al presidente del Consiglio Comunale, Domenico Scicolone, ai Consiglieri comunali che hanno sostenuto il provvedimento e agli Uffici finanziario e tributi, guidato dal capo area Luciano Frazzetta, per il qualificato lavoro svolto. Un risultato che conferma la continua collaborazione istituzionale tra Amministrazione e Consiglio comunale, sempre nell’interesse della comunità di Palma di Montechiaro. “Continueremo – conclude Castellino – a promuovere strumenti che favoriscano la regolarizzazione delle posizioni debitorie, coniugando il rispetto della legalità con concrete opportunità per cittadini e imprese”.

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