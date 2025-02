Il Mandorlo in Fiore accoglie il mondo: musica, danze e tradizioni per celebrare il Sud America



L’edizione numero 77 del Mandorlo in Fiore si prepara a far vibrare Agrigento con i colori e i ritmi del Sud America, tema centrale della manifestazione di quest’anno. Un tributo speciale alla cultura latinoamericana prenderà vita mercoledì 12 marzo al Teatro Pirandello, con uno spettacolo dedicato alle danze tradizionali di paesi come Argentina, Cile, Colombia, Ecuador e Messico.

Ma il festival non si ferma qui: il legame tra i gruppi folk internazionali e la città sarà ancora più forte. Giovedì 13 marzo, il centro storico diventerà il cuore pulsante della festa, con musica e balli popolari nei locali di via Atenea, regalando agli agrigentini e ai visitatori un’esperienza immersiva tra sonorità e tradizioni da tutto il mondo.

Percorsi ridisegnati, ma stessa energia per la fiaccolata

La tradizionale fiaccolata di venerdì 14 marzo subirà una modifica nel percorso: a causa della chiusura di un tratto di via Acrone, non terminerà più al campo sportivo, ma si concluderà in piazza Cavour, dove la festa proseguirà con un coinvolgente evento latino. Le scuole di ballo cittadine si uniranno ai gruppi internazionali per una serata all’insegna del ritmo e della passione.

Il gran finale: il mondo sfila ad Agrigento

Domenica 16 marzo sarà il giorno clou della manifestazione. La grande sfilata dei gruppi folk, provenienti da Spagna, Grecia, Turchia, Albania, Malesia, Kazakistan e India, attraverserà il centro storico, portando nelle strade di Agrigento la magia della danza e della musica popolare. Nel pomeriggio, al Tempio della Concordia, si terrà la cerimonia conclusiva con l’assegnazione del prestigioso “Tempio d’Oro”, premio al miglior gruppo del Festival Internazionale del Folklore. A condurre lo spettacolo saranno Elenoire Casalegno, Enzo Galluzzo ed Eleonora Pieroni.

Eventi e spazi dedicati: tra spettacoli, mercatini e sapori dal mondo

Tutti gli spettacoli del Mandorlo in Fiore e della 22ª edizione del festival “I Bambini del Mondo” si svolgeranno al Palacongressi del Villaggio Mosè, mentre i mercatini troveranno spazio lungo il viale della Vittoria. Per gli amanti del gusto, piazza Stazione si trasformerà in un grande “food village”, dove sarà possibile scoprire sapori e piatti tipici provenienti dalle culture partecipanti.

Un’anteprima all’insegna dell’arte e del ricordo

Ieri sera, il Teatro Pirandello ha ospitato l’anteprima del festival con “Amuri Amuri”, uno spettacolo dedicato agli artisti locali. Un momento particolarmente emozionante è stato il ricordo di Peppe Cammarata, recentemente e prematuramente scomparso, cui è stato dedicato un tributo. Altro momento particolarmente emozionante è stato il ricordo di Aurelio Patti, figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità agrigentina e nel mondo della cultura. Un evento apprezzato dal pubblico, con il direttore artistico Carmelo Cantone che ha presentato l’intero programma del Mandorlo in Fiore. Inoltre, i presentatori dell’evento finale, tra cui Gianfranco Iannuzzo, hanno fatto un’anticipazione sullo spettacolo conclusivo.

Agrigento si prepara così ad accogliere il mondo, in un abbraccio di tradizione, folklore e festa che renderà ancora una volta il Mandorlo in Fiore un evento imperdibile.

