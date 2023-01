“San Giovanni di Dio”, Giuseppa Mira è il nuovo direttore di medicina generale.

Giuseppa Mira è il nuovo direttore della struttura complessa di Medicina generale dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’incarico per 5 anni, che decorrerà dalla firma del contratto di lavoro, è stato già deliberato dal commissario dell’Azienda sanitaria, Mario Zappia. Il relativo avviso pubblico per il conferimento dell’incarico risale al marzo del 2021. Sono state tre le istanze di partecipazione, e l’unica candidata ammessa alla procedura, in quanto in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando, è stata Giuseppa Mira. Gli altri due candidati sono stati invece esclusi.