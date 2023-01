A Grotte l’iniziativa “Per non dimenticare – Moni Ovadia incontra gli studenti”

Venerdì prossimo 27 gennaio alle 10 nell’istituto comprensivo Angelo Roncalli di Grotte , diretto da Antonina Ausilia Uttilla , in occasione del giorno della memoria, è in programma l’ iniziativa organizzata dall’ associazione Nino Martoglio, ideata e diretta da Aristotele Cuffaro, dal titoto “Per non dimenticare – Moni Ovadia incontra gli studenti” con il patrocinio del comune di Grotte – Assessorato alla Cultura .

Moni Ovadia Cenni Biografici :

Nato a Plovdiv, in Bulgaria, si trasferisce quasi subito con la famiglia a Milano. La sua è una famiglia di ascendenza ebraica sefardita, ma di fatto impiantata da molti anni in ambiente di cultura yiddish e mitteleuropea. Questa circostanza influenzerà profondamente tutta la sua opera di uomo e di artista, dedito costantemente al recupero e alla rielaborazione del patrimonio artistico, letterario, religioso e musicale degli ebrei dell’Europa orientale.

Ovadia si laurea in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano. Contemporaneamente al suo percorso accademico muove i primi passi artistici sotto la guida di Roberto Leydi, con cui inizia la sua carriera di cantante e musicista nel Gruppo dell’Almanacco Popolare, guidato da Sandra Mantovani. Nei primi anni settanta è fondatore del Gruppo Folk Internazionale, poi Ensemble Havadià, dove suona il violino, la chitarra e la tromba, con il quale realizza gli album Festa Popolare, Daloy Polizei, Il Nonno di Jonni, Le Mille e una Notte e (già con il nome di Ensemble Havadià) Ensemble Havadià e Specchi. Suonando questo nuovo (per l’epoca) genere musicale, che oggi potremmo definire folk-progressivo, gira i maggiori festival europei di musica folk. Insieme agli Stormy Six anima la cooperativa l’Orchestra, primo esempio di etichetta indipendente italiana.