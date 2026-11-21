Un vero e proprio tributo alla straordinaria modernità comunicativa di San Francesco d’Assisi, capace di anticipare di otto secoli le dinamiche e i linguaggi del nostro tempo. È quanto andato in scena al Convento di Sant’Antonio da Padova di Favara, dove oltre cento persone hanno partecipato all’incontro organizzato dalla sezione di Agrigento dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), dai Frati Minori di Sicilia e dall’Ordine Francescano Secolare. I lavori, aperti e moderati dal presidente provinciale dell’UCSI Angelo Augusto, hanno offerto una riflessione profonda sull’eredità del Patrono d’Italia nell’era digitale. Ad aprire la serata con i saluti istituzionali sono stati il sindaco di Favara Antonio Palumbo, il Guardiano del Convento Fra Domenico Di Liberto, il Ministro dell’Ordine Francescano Secolare locale Davide Bennardo e il consigliere regionale UCSI Vincenzo Caruso. Presenti in sala anche gli iscritti alla sezione agrigentina Lilia Alba, Antonio Francesco Morello e Giovanni Siracusa, in un clima di grande calore e ospitalità garantito dalla comunità francescana locale.

Il cuore del dibattito è stato affidato alle relazioni del professor Francesco Pira, associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Messina e consigliere nazionale UCSI, e della dottoressa Miriam Di Rosa, ricercatrice, docente e social media manager. Nel suo intervento, il professor Pira ha evidenziato come la lezione francescana rappresenti una bussola indispensabile nell’epoca dei social network e dell’intelligenza artificiale: «In una società che spesso privilegia l’apparenza rispetto all’essere, Francesco ci ricorda il valore dell’autenticità: non comunicava semplicemente un messaggio, ma incarnava ciò che diceva». Di fronte a un flusso continuo di informazioni che rischia di impoverire le relazioni, il docente ha richiamato la sobrietà dell’essenziale, l’importanza dell’ascolto e il valore del perdono, oggi sempre più difficile «in una cultura digitale che tende a rendere permanenti gli errori e i conflitti».

E sulle nuove tecnologie ha ammonito: «San Francesco ci ricorda che le parole non devono essere soltanto efficaci, ma responsabili. Non sarà mai la tecnologia a salvarci dalla solitudine: saranno l’ascolto, la credibilità e la responsabilità delle nostre parole». Sulla stessa lunghezza d’onda l’analisi della dottoressa Miriam Di Rosa, che ha letto la figura del Santo come un vero “influencer” ante litteram capace di anticipare le strategie del marketing digitale. Dalla comunicazione performativa – con gesti visivi dirompenti come la spoliazione o l’invenzione immersiva del Presepe di Greccio – fino al rifiuto dei “filtri” della perfezione, mostrando pubblicamente fragilità e malattie per far risplendere il messaggio evangelico.

«Francesco anticipa la viralità organica e gli User-Generated Content trasformando i frati nei “Giullari di Dio”, creatori attivi che diffondono contenuti tramite l’edutainment», ha spiegato Di Rosa, sottolineando inoltre la scelta del volgare umbro e della musica nel Cantico delle Creature come prototipo di post virale, accanto a un’estetica precisa fatta di saio, corda e simbolo del Tau. Un modello definito dalla ricercatrice come «anti-influencer dell’odio», capace di disinnescare hate speech e polarizzazioni attraverso la gentilezza e il dialogo. La serata è stata impreziosita dagli intermezzi musicali dell’Ensemble The Angels APS, diretto da Raffaella Vinciguerra, che ha interpretato con intensità alcuni brani della tradizione francescana. L’intero seminario è stato ripreso dalle telecamere di Radio RF 101 di Favara e verrà trasmesso nei prossimi giorni.

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