Un’operazione scattata nella serata di venerdì nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, ha portato all’arresto in flagranza di reato del favarese Salvatore Sicilia, 43 anni. L’uomo deve rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz è stato condotto dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento, in stretta sinergia con i colleghi della Tenenza di Favara e con il supporto specialistico dei finanzieri dell’Unità cinofila del Gruppo di Agrigento.

Proprio il fiuto dei cani antidroga si è rivelato determinante per passare al setaccio i luoghi nella disponibilità del quarantatreenne. La doppia perquisizione è iniziata all’interno del bar gestito direttamente dall’indagato. Tra gli ambienti del locale, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato circa dieci grammi di cocaina. Subito dopo, i controlli si sono spostati presso l’abitazione privata del favarese.

È qui che i militari hanno trovato ben occultata all’interno dell’immobile una pistola clandestina calibro 7.65, un’arma priva di segni identificativi e dunque illegale, sulla quale verranno ora effettuati gli accertamenti balistici di rito per verificare se sia stata utilizzata in episodi criminosi. Al termine delle formalità di rito in caserma, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per Salvatore Sicilia si sono aperte le porte della casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, dove resta a disposizione dei magistrati in attesa dell’udienza di convalida.

Il nome dell’arrestato non è nuovo alle cronache giudiziarie del territorio agrigentino, seppur per via dei suoi stretti legami familiari: Salvatore è infatti il fratello minore di Giuseppe Sicilia, figura di spicco ritenuta dagli inquirenti al vertice di Cosa nostra favarese, già coinvolto in diverse inchieste antimafia e recentemente condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione nell’ambito del maxiprocesso “Xidy”.

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