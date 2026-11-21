Pensavano di agire indisturbati con il favore del buio, ma all’interno di uno degli autobus presi di mira c’erano i poliziotti appostati ad attenderli. Si è concluso con due arresti in flagranza di reato per furto aggravato il blitz scattato la scorsa notte in piazzale delle Foibe, a Licata. A finire in manette sono stati due giovani licatesi di 28 e 23 anni, bloccati dagli agenti della Polizia Stradale di Agrigento e Gela insieme ai colleghi del Commissariato di Licata. Un terzo complice, che partecipava al colpo, è invece riuscito a dileguarsi approfittando dell’oscurità: gli investigatori sono già al lavoro per risalire alla sua identità.

L’operazione nasce da una mirata attività di indagine avviata dopo le numerose denunce presentate negli ultimi tempi dalla società che gestisce il collegamento di trasporto tra Licata e Catania, ripetutamente vittima di furti di carburante ai danni dei propri mezzi in sosta. Per cogliere i responsabili sul fatto, la Polizia ha predisposto un servizio di appostamento notturno: due agenti si sono nascosti direttamente all’interno di un pullman parcheggiato nel piazzale, attendendo che la banda entrasse in azione.

Quando i malviventi hanno iniziato a prelevare il carburante — riuscendo ad accumulare poco meno di cento litri di gasolio — i poliziotti sono usciti allo scoperto, facendo scattare le manette ai polsi dei due giovani. Successivamente, i due indagati sono comparsi davanti al giudice per l’udienza di convalida. Il Gip del Tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, ha convalidato gli arresti e ha applicato nei confronti del ventottenne e del ventitreenne la misura cautelare dell’obbligo di dimora, a fronte della richiesta degli arresti domiciliari avanzata dal pubblico ministero.

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