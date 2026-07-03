San Calogero, via i ponteggi dal Santuario: al via la pulizia straordinaria in vista della festa

AGRIGENTO – Il conto alla rovescia è ormai iniziato. A pochi giorni dall’avvio dei festeggiamenti dedicati a San Calogero, il Santuario del Santo Nero cambia volto e si prepara ad accogliere migliaia di fedeli. Da questa mattina sono in corso le operazioni di rimozione dei ponteggi installati nei mesi scorsi per consentire gli interventi di restauro, accompagnate da una profonda pulizia degli ambienti interni e delle aree esterne.

Gli operai sono impegnati nello smontaggio delle ultime impalcature della facciata laterale e nella sistemazione degli spazi della chiesa. Contemporaneamente si procede con la pulizia della navata centrale, dell’altare, degli arredi sacri, delle pareti e del sagrato, così da restituire il Santuario ai fedeli nelle migliori condizioni possibili in vista delle celebrazioni.

I lavori di recupero, tuttavia, non sono ancora conclusi. Il cantiere sarà sospeso temporaneamente per consentire il regolare svolgimento della festa, mentre gli interventi riprenderanno al termine delle manifestazioni religiose.

Nel frattempo cresce l’attesa per il primo fine settimana dedicato al Santo Nero. Oltre agli appuntamenti religiosi, da oggi a domenica piazza Stazione ospiterà “San Calogero in Piazza”, iniziativa organizzata dopo la cancellazione della tradizionale processione del venerdì. Il programma prevede street food, spettacoli musicali, animazione, giochi popolari e momenti dedicati alla tradizione, con la partecipazione anche del gruppo Tammura di Girgenti.

Sul fronte religioso, il programma subirà soltanto alcune modifiche legate alla presenza del cantiere. Le celebrazioni liturgiche e la benedizione del pane si svolgeranno regolarmente nella Basilica dell’Immacolata, mentre la processione dal Santuario sarà coordinata dal rettore don Emanuele La Porta. Il simulacro di San Calogero sarà portato in spalla dai devoti lungo la storica salita della Tacchia, uno dei momenti più attesi e suggestivi della festa.

Per motivi di sicurezza è stata inoltre disposta la completa liberazione dell’area antistante il Santuario. Auto e motocicli dovranno essere rimossi e sarà consentito esclusivamente il passaggio dei pedoni. La Questura predisporrà un servizio di vigilanza per garantire il rispetto delle disposizioni durante tutte le giornate dei festeggiamenti.

Con il Santuario ormai quasi pronto e gli ultimi preparativi in corso, Agrigento si appresta a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della propria tradizione religiosa, capace ogni anno di richiamare migliaia di fedeli e visitatori.

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