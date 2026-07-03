Si allontana senza alcuna autorizzazione dalla comunità terapeutica in cui è sottoposta alla misura degli arresti domiciliari su ordinanza del Gip del Tribunale di Agrigento. Ricevuta la segnalazione dell’allontanamento da parte del personale della struttura, i carabinieri di Corridonia (Macerata) hanno intercettato e bloccato la donna.

Si tratta di una 28enne, di Canicattì. Per lei sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di evasione. Informato il pubblico ministero di turno, l’arrestata è stata trattenuta all’interno delle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

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